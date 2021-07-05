Организаторов демонтажа СКК приговорили к условному сроку за гибель рабочего

В понедельник, 5 июля Московский районный суд Северной столицы вынес приговор Сергею Акименко, Дмитрию Смирнову и Николаю Иванову, ответственным за работы по демонтажу СКК «Петербургский», во время которых погиб рабочий. Каждый из осужденных получил 2 года условного срока и штраф в 900 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, Акименко, Смирнова и Иванова признали виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 216 УК РФ). В объединенной пресс-службе петербургских судов отмечают, что дело рассматривалось в особом порядке.

Заниматься организацией работ по демонтажу СКК должна была компания «Техснаб», руководителем которой является Акименко. Он нанял Смирнова и Иванова в качестве прорабов, заключив с ними срочные трудовые договоры без издания приказа о приеме на работу. Новоиспеченным сотрудникам поручили подобрать персонал для спила кожухов и вант. Работы проводились на высоте 40 метров при использовании кранов. Для этих целей Иванов нашел четверых мужчин, среди которых был и Матвей Кучеров.

С рабочими, однако, не заключали никаких договоров, все обязательства были устными. Инструктаж по технике безопасности со строителями также никто не проводил. В ходе демонтажа Смирнов поручил Кучерову, находившемуся в автолюльке на высоте 40 метров, продолжить работы непосредственно на элементе конструкции СКК.

Дальше события развивались трагически: после спила очередного ванта крыша строения обрушилась. Кучеров не успел добежать до люльки и оказался погребен обломками здания. Строитель погиб мгновенно, согласно посмертной экспертизе молодой человек получил многооскольчатые переломы всех пар ребер, разрушение глазного яблока, переломы тел шейных позвонков, разрыв спинного мозга и множество других тяжелых повреждений.

Расследование длилось полтора года. Фигуранты заявляли о примирении сторон и настаивали на прекращении уголовного дела, однако суд не пошел им навстречу. При этом хотя семья погибшего рабочего требовала компенсации в 18 млн рублей, суммарно нарушители выплатят лишь 2,7 млн.

Напомним, что СКК «Петербургский» пытались спасти от разрушения градозащитники и общественные активисты, но КГИОП отказался присвоить объекту охранный статус. Трагедия, кстати, не остановила стройку. Пока длилось разбирательство, Госстройнадзор одобрил проект возведения на месте СКК семиэтажной ледовой арены. По предварительным данным, в новый стадион вложат 37 млрд рублей, 10 из них выделят из бюджета Северной столицы.