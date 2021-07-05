В Петербурге ГАТИ начала «Неделю чистоты»

В обязательном порядке осмотрят объекты, хозяева которых постоянно не устраняют нарушения содержания фасадов. Фото: скриншот "ЖКХ СПб" "ВКонтакте"

В обязательном порядке осмотрят объекты, хозяева которых постоянно не устраняют нарушения содержания фасадов. Фото: скриншот "ЖКХ СПб" "ВКонтакте"

Сегодня Государственная административно-техническая инспекция Петербурга начала проведение «Недели чистоты». В рамках мероприятия сотрудники инспекции проверят состояние фасадов нежилых зданий в 9 районах Северной столицы.

При проверке большое внимание уделяется поимки самовольного нанесения на фасады зданий и вандальных надписей и рисунков. Об этом сообщает ГАТИ.

«Неделя чистоты» пройдет в Фрунзенском Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном, Калининском, Петроградском, Красногвардейском, Кировском и Невском районах города.

В обязательном порядке осмотрят объекты, хозяева которых постоянно не устраняют нарушения содержания фасадов и раньше уже привлекались ГАТИ к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 11 млн рублей.