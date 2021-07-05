В реке Тихвинке выловили два тела

Чуть позже недалеко от этого места нашли тело второго мужчины. Фото: скрин группы "Подслушано. Тихвин" "ВКонтакте".

Чуть позже недалеко от этого места нашли тело второго мужчины. Фото: скрин группы "Подслушано. Тихвин" "ВКонтакте".

Тела двух мужчин выловили в русле реки Тихвинка Тихвинского района Ленобласти. Четырьмя днями ранее они прыгнули в воду у местного водозабора, но на поверхности не показались.

Сегодня в реке Тихвинке нашли одного мужчину у местной дамбы в районе улицы Тверской шлюз. Спасатели вытащили труп погибшего из воды и передали в МВД. Об этом сообщает группа «Подслушано. Тихвин» «ВКонтакте».

Чуть позже недалеко от этого места нашли тело второго мужчины. Из реки погибшего подняли спасатели Новой Ладоги.

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