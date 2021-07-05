В реке Тихвинке выловили два тела

В реке Тихвинке выловили два тела
Чуть позже недалеко от этого места нашли тело второго мужчины. Фото: скрин группы "Подслушано. Тихвин" "ВКонтакте". 

Тела двух мужчин выловили в русле реки Тихвинка Тихвинского района Ленобласти. Четырьмя днями ранее они прыгнули в воду у местного водозабора, но на поверхности не показались.

Сегодня в реке Тихвинке нашли одного мужчину у местной дамбы в районе улицы Тверской шлюз. Спасатели вытащили труп погибшего из воды и передали в МВД. Об этом сообщает группа «Подслушано. Тихвин» «ВКонтакте».

Чуть позже недалеко от этого места нашли тело второго мужчины. Из реки погибшего подняли спасатели Новой Ладоги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку. Сегодня утром на Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку, выходившую из трамвая. Около 10 утра автомобиль марки Hyundai наехал на 17-летнюю девушку. ДТП произошло на Среднем проспекте, 50.

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