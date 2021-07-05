В Петербурге начинается второй этап приема документов на запись в 1 класс

Второй этап будет с 6 июля до момента заполнения всех свободных мест, однако не позднее, чем 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Второй этап будет с 6 июля до момента заполнения всех свободных мест, однако не позднее, чем 5 сентября. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

С завтрашнего дня в Северной столице начинается второй этап записи в первые классы школ на этот учебный год. Подают документы родители детей, которые не проживают на закрепленной территории. Заявления можно подать на свободные места в любую школу Петербурга.

Завтра в МФЦ прием заявлений будет без предварительной записи с половины десятого утра. С 7 июля подать заявление можно будет по предварительной записи или без во время работы МФЦ. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи Северной столицы.

На втором этапе главные критерии зачислении наличие свободных мест в школе и дата с временем подачи документа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школе Петербурга выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Выпускникам школы Калининского района выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас проблему пытаются решить, чтобы выпускники успели подать документы в вузы.