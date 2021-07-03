В школе Петербурга выпускникам выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде

В пресс-службе объяснили, что QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пресс-службе объяснили, что QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Выпускникам школы Калининского района выдали аттестаты с ошибкой в QR-коде. Сейчас проблему пытаются решить, чтобы выпускники успели подать документы в вузы.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, 42 выпускника одной из школ получили аттестаты с ошибочными QR-кодами. Сейчас руководство учебного заведения готовит новые коды. Документы с верными кодами школьники получат на следующей неделе, на поступление в вуз это не должно отразиться, передает РИА Новости.

В пресс-службе объяснили, что QR-коды в аттестатах в этом году используются впервые. Всего из школы выпустилось 43 человека. Там сделали первый QR-код и он оказался правильным, но последующие проверять не стали, поэтому 42 кода оказались с ошибкой.

Аттестаты школ начали маркировать QR-кодами по приказу Минпросвещения РФ. Расположенный на оборотной стороне код позволит подтвердить подлинность документа.

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