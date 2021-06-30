В Петербурге вручили 60 бронзовых сфинксов лучшим выпускникам вузов: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге вручили 60 бронзовых сфинксов лучшим выпускникам вузов: фоторепортаж Gazeta.SPb
Владимир Княгинин и Алексей Демидов на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В среду, 30 июня, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы 2021 года.

Церемония вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вице-губернатор Владимир Княгинин на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вчерашним студентам по традиции вручили благодарственные письма от губернатора и бронзовые статуэтки сфинкса, которые символизируют мудрость, интеллект и сильный характер. Всего награды удостоились 60 выпускников.

Церемония вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

«Из нашего огромного города, большого количества выпускников, 60 сегодня здесь. Значит, вы — лучшие. Сегодня день, когда вы можете гордиться собой и хвастаться напропалую», — поздравил молодых людей вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Владимир Княгинин и Алексей Демидов на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Председатель «Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алексей Демидов на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Председатель «Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алексей Демидов на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

К Княгинину присоединился председатель межрегиональной общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алексей Демидов. «Здесь присутствуют практически ректоры всех вузов. Поверьте, они хотели бы оказаться на вашем месте и вспомнить свою молодость и время, когда будущее казалось многообещающим», — заявил он.

Церемония вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вице-губернатор Владимир Княгинин на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Торжество завершилось традиционным полуденным выстрелом из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, посвященным лучшим студентам Петербурга. Напомним, что это уже 19-е вручение почетных наград.

Владимир Княгинин и Алексей Демидов на церемонии вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Церемония вручения бронзовых сфинксов лучшим выпускникам петербургских вузов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Добавим, что, по информации комитета по молодежной политике, выпускники должны были получать статуэтки из рук вице-губернатора Александра Бельского, но его на церемонии в итоге не было.

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