В Петербурге вручили 60 бронзовых сфинксов лучшим выпускникам вузов: фоторепортаж Gazeta.SPb

В среду, 30 июня, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Северной столицы 2021 года.

Вчерашним студентам по традиции вручили благодарственные письма от губернатора и бронзовые статуэтки сфинкса, которые символизируют мудрость, интеллект и сильный характер. Всего награды удостоились 60 выпускников.

«Из нашего огромного города, большого количества выпускников, 60 сегодня здесь. Значит, вы — лучшие. Сегодня день, когда вы можете гордиться собой и хвастаться напропалую», — поздравил молодых людей вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

К Княгинину присоединился председатель межрегиональной общественной организации «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алексей Демидов. «Здесь присутствуют практически ректоры всех вузов. Поверьте, они хотели бы оказаться на вашем месте и вспомнить свою молодость и время, когда будущее казалось многообещающим», — заявил он.

Торжество завершилось традиционным полуденным выстрелом из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, посвященным лучшим студентам Петербурга. Напомним, что это уже 19-е вручение почетных наград.

Добавим, что, по информации комитета по молодежной политике, выпускники должны были получать статуэтки из рук вице-губернатора Александра Бельского, но его на церемонии в итоге не было.