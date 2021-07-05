Дальнобои стонут при подъезде к Нарве

Дальнобойщики сегодня жалуются на очереди на российско-эстонской границе на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Ивангород — Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Так длинна затора 12 километров. Стоять в пробке на дороге «Нарва» начинают уже при подъезде к повороту на Большое Кузёмкино. Некоторые жалуются, что стоят здесь по пять суток.

Водителям большегрузов ненравится, что верениц машин не видят «Яндекс.Пробки». Сервис окрашивает «Нарву» до въезда на мост «Дружба» в Ивангороде зелёным цветом. Ситуация никак не улучшается. Об этом сообщают «47news».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Трубникова Бора произошло смертельное ДТП. Смертельная авария произошла сегодня днём на 602 километре трассы М-10 «Россия». Столкнулись грузовик «Вольво» и легковушка «Тойота». Сообщение о ДТП поступило в половине первого дня.