Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV

Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV
Российские ученые патентуют не только само вещество, первый и второй компонент вакцины, но и многое другое. Фото: Роспотребнадзор

Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для «ЭпиВакКороны-Н».

Заявку подал 18 июня центр «Вектор» Роспотребнадзора. Уже приняли 30 заявок. По 16 заявкам выдали патенты. Об этом сообщает Роспатент.

Российские ученые патентуют не только само вещество, первый и второй компонент вакцины, способы применения, но и многое другое .

Значительную роль в праве играет и регистрация товарного знака. Это дает много воможностей при его продвижении в России и за границей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве уверены в безопасности испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. Дети будут получать специально уменьшенную дозу препарата, которая не сможет навредить им. Внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев прокомментировал испытания вакцины на подростках.

AURORA-CoV коронавирус патент Роспатент ЭпиВакКорона-Н


 

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