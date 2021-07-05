У Ковашей тушили лесной пожар

Сегодня недалеко от ж/д станции «Платформа 68 километр» загорелся лес. Огонь распространился на четырех гектарах. Это совсем недалеко от садоводства «Красногорские Покосы». Садоводство от леса разделяет всего железная дорога.

С лесным пожаром боролись с помощью ранцевых огнетушителей. Чиновники администрации Лебяженского поселения привезли для пожарных 80 литров воды. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщают «47news»

ГУ МЧС Ленобласти информацией о сегодняшнем пожаре не располагают.

Интересно и то, что от «Красногорскких Покосов» расположена деревня Коваши, в которую регулярно ездит жена бывшего президента России Дмитрия Медведева Светлана Медведева. Там находится её родительский дом, и там строится церковь под её патронажем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в квартире на проспекте Наставников тушат 12 спасателей.