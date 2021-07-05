У Ковашей тушили лесной пожар

У Ковашей тушили лесной пожар
Чиновники администрации Лебяженского поселения привезли для пожарных 80 литров воды. Фото: Baltphoto

Сегодня недалеко от ж/д станции «Платформа 68 километр» загорелся лес. Огонь распространился на четырех гектарах. Это совсем недалеко от садоводства «Красногорские Покосы». Садоводство от леса разделяет всего железная дорога.

С лесным пожаром боролись с помощью ранцевых огнетушителей. Чиновники администрации Лебяженского поселения привезли для пожарных 80 литров воды. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщают «47news»

ГУ МЧС Ленобласти информацией о сегодняшнем пожаре не располагают.

Интересно и то, что от «Красногорскких Покосов» расположена деревня Коваши, в которую регулярно ездит жена бывшего президента России Дмитрия Медведева Светлана Медведева. Там находится её родительский дом, и там строится церковь под её патронажем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в квартире на проспекте Наставников тушат 12 спасателей.

коваши Красногорские Покосы ленобласть Ломоносовский район пожар


 

Новости партнеров
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Что изменится с 1 июля в жизни петербуржцев
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт: курение в течение трех дней после прививки от ковида грозит ...
На 2-Муринском проспекте сбили пешехода на «зебре»
На Урале из-за угрозы затопления эвакуировали два детских лагеря
Таможенники остановили дальнобойщика с ящиком духов из Финляндии
Стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в РФ
У Ковашей тушили лесной пожар
У Сосново «КамАЗ» угодил в кювет: погибшего водителя доставали спасатели
Владелец «Спартака» призвал заменить Черчесова иностранцем