На Урале из-за угрозы затопления эвакуировали два детских лагеря

На Урале из-за угрозы затопления эвакуировали два детских лагеря
Из-за осадков подтоплены дома в Нижней Салде, Верхней Салде и селе Николо-Павловское, сейчас там эвакуируют людей. Фото: Бечин Денис

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать детские лагеря «Тирус» и «Лесная сказка» в Верхней Салде из-за повышения уровня воды.

Так в детских лагерях живут около 300 детей. Сейчас их в срочном порядке эвакуируют на автобусах во Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова. Затем за детьми приедут их родители. Об этом сообщает пресс-служба Куйвашева.

Куйвашев поручил экстренным службам и местными чиновникам организовать работу по устранению последствий аварии.

Так из-за сильных дождей в Свердловской области сильно повысился уровень воды в водоемах. Из-за осадков подтоплены дома в Нижней Салде, Верхней Салде и селе Николо-Павловское, сейчас там эвакуируют людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Ковашей тушили лесной пожар. Сегодня недалеко от ж/д станции «Платформа 68 километр» загорелся лес.

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