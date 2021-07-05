В МГУ не пускают к работе не вакцинированных сотрудников

В МГУ не пускают к работе не вакцинированных сотрудников
Сотрудникам вуза нужно сделать прививку, чтобы попасть на рабочее место. Фото: https://pixabay.com/

На рабочие места пустят также тех, кто переболел и имеет медицинские противопоказания.

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова рассказали, что теперь в вуз могут попасть только те сотрудники, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на рабочие места допустят людей, привившиеся первым компонентом, а также переболевшие коронавирусом и сотрудники с противопоказаниями к вакцинации. В МГУ тем временем открылся пункт вакцинации, а на интернет-портале есть электронная запись на прививку.

Ректор МГУ Виктор Садовничий убежден, что люди науки должны своим примером показать россиянам, как важна вакцинация в сложившихся обстоятельствах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургские вузы хотят пускать только по документу о вакцинации от коронавируса.

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