Из лесов Ленобласти вывезли 67 тысяч кубометров мусора

Из лесов Ленобласти вывезли 67 тысяч кубометров мусора
Cтимулом очистить некоторые территории стало предписание эконадзора об уборке. Фото: pixabay

В лесах Ленинградской области с начала 2021 года убрали 67 102 кубометра брошенных отходов

Экологический надзор и комитет по природным ресурсам 47-го региона объединили усилия, чтобы очистить от мусора леса региона. С земель лесного фонда исчезли 524 свалки.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, комитет устранил некрупные свалки, вмещающие не более 15 тысяч кубометров отходов.

Власти региона планируют не только устранять незаконные свалки, но и пресекать их на корню.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю с 28 июня по 4 июля с петербургских улиц вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора 1,7 тысячи тонн смета.

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