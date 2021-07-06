Из лесов Ленобласти вывезли 67 тысяч кубометров мусора

В лесах Ленинградской области с начала 2021 года убрали 67 102 кубометра брошенных отходов

Экологический надзор и комитет по природным ресурсам 47-го региона объединили усилия, чтобы очистить от мусора леса региона. С земель лесного фонда исчезли 524 свалки.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, комитет устранил некрупные свалки, вмещающие не более 15 тысяч кубометров отходов.

Власти региона планируют не только устранять незаконные свалки, но и пресекать их на корню.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю с 28 июня по 4 июля с петербургских улиц вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора 1,7 тысячи тонн смета.