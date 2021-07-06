Коронавирус выявили еще у 1 869 петербуржцев

Коронавирус выявили еще у 1 869 петербуржцев
Петербуржцев просят продолжать соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 869 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 6 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов лидирует Москва, где коронавирус подхватили еще 5 498 человек. Второе место у Подмосковья — 2 536 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 224 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Северной столице с начала пандемии COVID-19 огромных значений достигло количество выявляемых пневмоний.

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