Привитых от COVID-19 петербуржцев медики просят сдать плазму

Привитых от COVID-19 петербуржцев медики просят сдать плазму
Вакцинированных от ковида петербуржцев призвали сдать плазму. Фото: pixabay.com

В Петербурге те, кто желает сдать плазму, обязаны пойти на первичную консультацию.

Городская станция переливания крови просит жителей Северной столицы «поделиться» антиковидной плазмой. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» на странице станции.

Отмечается, что ранее донорами плазмы могли стать лишь те, кто перенес вирус, однако сейчас сдать ее могут и те, что вакицинировался от коронавируса.

Главный врач станции Татьяна Засухина в прямом эфире в «ВКонтакте» объяснила, что в данный момент запасов плазмы в Петербурге достаточно. При этом, в последнее время медицинские учреждения стали больше в ней нуждаться.

Для того, чтобы стать донорам нужно записаться на первичную консультацию по телефону или через Telegram-канал станции.

После успешного прохождения консультации придется заполнить анкету и поговорить со специалистом, доктором-трансфузиологом по поводу то, есть ли у пациента противопоказания для сдачи плазмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что прошел Всемирный день донора крови. Жители Петербурга сдали 121 литр.

донор новости СПб плазма


 

Новости партнеров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о приближающейся жаре
Камчатка потеряла связь с самолетом, на котором находились 28 человек
Водитель «Жигулей» с ревом улетел в яму на Ленской
Привитых от COVID-19 петербуржцев медики просят сдать плазму
«Форд» в обломках ночью на Маршала Захарова ждал ДПС
Еще один жаркий день: во вторник в Петербурге ожидается до +32 градусов
Спасатели за полчаса потушили полыхающие сараи во Всеволожске
В мире коронавирусом болеют более 184 млн человек