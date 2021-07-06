Привитых от COVID-19 петербуржцев медики просят сдать плазму

В Петербурге те, кто желает сдать плазму, обязаны пойти на первичную консультацию.

Городская станция переливания крови просит жителей Северной столицы «поделиться» антиковидной плазмой. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» на странице станции.

Отмечается, что ранее донорами плазмы могли стать лишь те, кто перенес вирус, однако сейчас сдать ее могут и те, что вакицинировался от коронавируса.

Главный врач станции Татьяна Засухина в прямом эфире в «ВКонтакте» объяснила, что в данный момент запасов плазмы в Петербурге достаточно. При этом, в последнее время медицинские учреждения стали больше в ней нуждаться.

Для того, чтобы стать донорам нужно записаться на первичную консультацию по телефону или через Telegram-канал станции.

После успешного прохождения консультации придется заполнить анкету и поговорить со специалистом, доктором-трансфузиологом по поводу то, есть ли у пациента противопоказания для сдачи плазмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что прошел Всемирный день донора крови. Жители Петербурга сдали 121 литр.