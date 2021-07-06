Renault протаранил BMW на Народной и врезался в машину

Около часа дня на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта столкнулись машины Renault Kaptur и BMW. Так «БМВ» поворачивал с Дальневосточного налево на, хоть там и не разрешен поворот. Эта ошибка и привела к столкновению. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В обеих машинах сработали подушки безопасности. После «Рено» покатился вправо и въехал в стоявший на светофоре микроавтобус. Тот не успел среагировать и отъехать назад.

Из-за ДТП движение транспорта на пересечении двух улиц было затруднено. Так по данным «Яндекс.Пробок», затор на Народной улице есть до сих пор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Савушкина в Петербурге произошло ДТП с участием каршеринга.