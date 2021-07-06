Каршеринг вылетел на тротуар и врезался в крыльцо дома на Савушкина

Каршеринг вылетел на тротуар и врезался в крыльцо дома на Савушкина
Место ДТП Савушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Савушкина в Петербурге произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованного авто вылетел на тротуар и врезался в крыльцо жилого дома.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 6 июля, у дома №16. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Делимобиль припарковался с разгона у крыльца парикмахерской», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате столкновения пострадала передняя часть транспортного средства. Некоторые детали машины оказались на асфальте.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Среднем проспекте, выходя из трамвая, под колесами каршеринга оказалась 17-летняя.

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Каршеринг вылетел на тротуар и врезался в крыльцо дома на Савушкина