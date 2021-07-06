Диетолог рассказала о секретах похудения без спорта и жестких диет

Диетолог рассказала о секретах похудения без спорта и жестких диет
Специалист посоветовала избегать экстремального похудения. Фото: pixabay

Эксперт напомнила о важности здорового сна.

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как можно похудеть без спорта и жестких диет. Она порекомендовала в первую очередь хорошо высыпаться, чтобы снизит рост таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Об этом сегодня, 6 июля, пишет РИА Новости.

Также эксперт посоветовала добавить в рацион клетчатку. Она позволит нормализовать уровень холестерина и сахара, а также пищевые волокна положительно влияют на кишечник. Стоит употреблять бобовые, сухофрукты, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи, овощи и каши.

Нельзя забывать о белке – это могут быть молочные продукты, мясо, рыба и другие морепродукты, яйца, так и растительный белок: орехи, бобовые, соя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетологи назвали пять главных продуктов, мешающих похудеть.

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