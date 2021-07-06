У Невского проспекта ДТП, перекрывшее дорогу

У Невского проспекта ДТП, перекрывшее дорогу
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

Машины столкнулись на трамвайных путях.

В центре Санкт-Петербурга сегодня вечером, 6 июля, произошла авария. Автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Владимирском проспекте, на подъезде к Невскому проспекту. Там столкнулись две машины, которые перегородили проезд. На снимках видно, что по дороге не может проехать даже велосипедист. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Форд» сбил женщину с ребёнком на электросамокате в Петербурге.

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