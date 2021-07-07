Менеджер Спирс заявил о планах артистки завершить карьеру

Менеджер Спирс заявил о планах артистки завершить карьеру
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

В связи с этим менеджер прекращает сотрудничество с певицей.

Менеджер певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф заявил, что собирается прекращать сотрудничество с артисткой после 25 лет совместной работы. Он отметил, что знаменитость думает об официальном завершении карьеры. Об этом пишет портал Deadline.

«Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались, и тогда она сообщила мне, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявляла о своем намерении официально завершить карьеру»,

– говорится в опубликованном порталом Deadline письме Рудольфа.

Он добавил, что работал с Бритни Спирс, чтобы помогать ей в карьере, но сейчас она не нуждается в его услугах. Рудольф выразил надежду, что у певицы все будет хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певице Бритни Спирс отказали по делу о лишении отца статуса опекуна.

Бритни Спирс менеджер певица


 

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