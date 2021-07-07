Итальянские ученые оценили эффективность «Спутника V» в Сан-Марино

Итальянские ученые из Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме оценили эффективность вакцины «Спутник V» на примере вакцинации в Сан-Марино. Они пришли к выводу, что число заболевших снизилось в том числе и благодаря российскому препарату.

В Сан-Марино проживает 33 тыс. человек. В период пандемии в государстве было зафиксировано более пяти тыс. случаев заражения ковидом.

После начала вакцинации число новых заболевших снизилось 200 до 30, а сайте Института социального обеспечения (ISS) Сан-Марино. Последний раз коронавирус в Сан-Марино фиксировали 12 мая, а последний летальный исход — 25 апреля. На данный момент там не выявлено заражений.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.