Итальянские ученые оценили эффективность «Спутника V» в Сан-Марино

Итальянские ученые оценили эффективность «Спутника V» в Сан-Марино
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Итальянские ученые из Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме оценили эффективность вакцины «Спутник V» на примере вакцинации в Сан-Марино. Они пришли к выводу, что число заболевших снизилось в том числе и благодаря российскому препарату.

В Сан-Марино проживает 33 тыс. человек. В период пандемии в государстве было зафиксировано более пяти тыс. случаев заражения ковидом.

После начала вакцинации число новых заболевших снизилось 200 до 30, а сайте Института социального обеспечения (ISS) Сан-Марино. Последний раз коронавирус в Сан-Марино фиксировали 12 мая, а последний летальный исход — 25 апреля. На данный момент там не выявлено заражений.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина ученые


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели ночью тушили балкон в «трешке» на Таврической
Эксперт считает, что четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна
Диетолог рассказал, что нельзя пить в жару
Итальянские ученые оценили эффективность «Спутника V» в Сан-Марино
В Пулково в среду нет задержанных рейсов
В Петербурге эвакуатор не довез черную иномарку до штрафстоянки
Ида Галич повторно заболела коронавирусом
Менеджер Спирс заявил о планах артистки завершить карьеру