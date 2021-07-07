Диетолог рассказал, что нельзя пить в жару

Диетолог рассказал, что нельзя пить в жару
Самый подходящий напиток это, конечно, обыкновенная вода. Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что утоляет жажду в жару, а от каких напитков лучше отказаться.

По его словам, самый подходящий напиток это, конечно, обыкновенная вода, сообщает радио Sputnik. Специалист посоветовал добавлять в воду апельсин, лимон либо любой другой фрукт для придания вкуса.

В то же время он подчеркнул, что напитки для утоления жажды должны быть несладкими. Даже квас должен быть с низким содержанием сахара

От сладких газированных напитков лучше вообще в жару отказаться. Это касается и пакетированных соков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как можно похудеть без спорта и жестких диет. Она порекомендовала в первую очередь хорошо высыпаться, чтобы снизит рост таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод.

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