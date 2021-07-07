Эксперт считает, что четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala) считает, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, и, скорее всего, ее стоит ждать осенью.

По его словам, она будет не такой сильной, как предыдущие

Эксперт отметил, что число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса «дельта». При этом против вариантов «дельта» и «дельта плюс» вакцины менее эффективны.

«Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире коронавирусная инфекция выявлена у более чем 184 млн человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса. Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Так, в мире новый вирус подхватили уже 184 104 804 человека.