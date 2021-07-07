Эксперт считает, что четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна

Эксперт считает, что четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala) считает, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, и, скорее всего, ее стоит ждать осенью.

По его словам, она будет не такой сильной, как предыдущие

Эксперт отметил, что число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса «дельта». При этом против вариантов «дельта» и «дельта плюс» вакцины менее эффективны.

«Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире коронавирусная инфекция выявлена у более чем 184 млн человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса. Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Так, в мире новый вирус подхватили уже 184 104 804 человека.

коронавирус четвертая волна эксперт


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели ночью тушили балкон в «трешке» на Таврической
Эксперт считает, что четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна
Диетолог рассказал, что нельзя пить в жару
Итальянские ученые оценили эффективность «Спутника V» в Сан-Марино
В Пулково в среду нет задержанных рейсов
В Петербурге эвакуатор не довез черную иномарку до штрафстоянки
Ида Галич повторно заболела коронавирусом
Менеджер Спирс заявил о планах артистки завершить карьеру