COVID-пациенты Боткинской больницы жалуются на заплесневелые стены

В Боткинской больнице обнаружили плесень. Лечение пациентов с COVID в медучреждении на Миргородской улице продолжается.

Пациенты отмечают, что петербургская больница в последние несколько лет находится в плачевном состоянии. Они опасаются, что в таких условиях они не смогут нормально вылечиться от вируса.

Как сообщила «Фонтанка», пациенты отмечают, что в больнице принимают в пяти отделениях. В отделении №23, где была обнаружена плесень, лежат в основном люди со смешанными диагнозами — COVID-19 в сочетании с туберкулезом, ВИЧ, менингитом.

Отмечается, что разобраться с проблемами медучреждения просят уже не первый год, но пока больница лечит пациентов с коронавирусом, о ее закрытии на ремонт речи не идет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусные пациенты пожаловались на качество питания в больнице Боткина. Один из них рассказал, что недавно завтракал омлетом с плесенью и яичной скорлупой.