В контактном зоопарке в «Охта Молле» нашли нарушения

Все нарушения уже устранены. Фото: Pixabay

Все нарушения уже устранены. Фото: Pixabay

Прокуратура Петербурга в ходе проверки нашла нарушения в работе контактного зоопарка в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл».

В частности, выяснилось, что страус Эму, сухопутные черепахи, свинья и попугай Ара, содержались в ненадлежащих условиях.

Оказалось, что площадь вольеров для животных не соответствовала установленным требованиям, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В отношении гендиректора организации ООО «Зоопарк СЗ» было внесено представление. Все нарушения уже устранены, а площадь вольеров увеличена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по итогам проверок в шести зверинцах были найдены нарушения, такие как ненадлежащее содержание животных, отсутствие ветеринарных документов на корма. Кроме того, организации не в срок проводили профилактические и противоэпизоотические мероприятия.