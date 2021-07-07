В контактном зоопарке в «Охта Молле» нашли нарушения

В контактном зоопарке в «Охта Молле» нашли нарушения
Все нарушения уже устранены. Фото: Pixabay

Прокуратура Петербурга в ходе проверки нашла нарушения в работе контактного зоопарка в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл».

В частности, выяснилось, что страус Эму, сухопутные черепахи, свинья и попугай Ара, содержались в ненадлежащих условиях.

Оказалось, что площадь вольеров для животных не соответствовала установленным требованиям, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В отношении гендиректора организации ООО «Зоопарк СЗ» было внесено представление. Все нарушения уже устранены, а площадь вольеров увеличена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по итогам проверок в шести зверинцах были найдены нарушения, такие как ненадлежащее содержание животных, отсутствие ветеринарных документов на корма. Кроме того, организации не в срок проводили профилактические и противоэпизоотические мероприятия.

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