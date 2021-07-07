В Кремле не стали комментировать вопрос о регистрации иностранных вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о подаче заявок на регистрацию иностранных вакцин от COVID-19 в России.

Он отметил, что в Кремле не могут обладать информацией по данной теме.

«Это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля», — цитирует его ТАСС.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

В России доступны четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.