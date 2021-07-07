Оранжереи в Ботаническом саду вновь закроют на время жары

Оранжереи в Ботаническом саду вновь закроют на время жары
Таковы меры безопасности. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Оранжереи Ботанического сада в Петербурге вновь закроют из-за аномальной жары.

Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Такое решение связано с тем, что сад заботится о здоровье петербуржцев и гостей города. Так градус постоянно растёт.

Так, жители и гости города не смогут насладиться цветением необычных растений 8 и 9 июля. При этом в эти дни в обычном режиме будут работать парк и Выставка хост.

В предстоящие выходные, 10 и 11 июля, петербуржцы смогут попасть на Тропический оранжерейный маршрут с посещением Водной оранжереи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля. Спасатели советуют горожанам быть на чеку и соблюдать питьевой режим.

ботанический сад жара новости СПб


 

Новости партнеров
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оранжереи в Ботаническом саду вновь закроют на время жары
ЗакС отменил лимит на увеличение резервного фонда Петербурга
Мать троих детей, которых унесло в море в Абхазии, просили не купаться в шторм
Переезд Большого порта из Петербурга обсудили на федеральном уровне
Разработана база данных с обрушенными фасадами исторических зданий Петербурга
Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с трагедией с Ан-26
Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке окажут необходимую помощь
Кабмин рекомендовал регионам строго соблюдать ограничения