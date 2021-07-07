Оранжереи в Ботаническом саду вновь закроют на время жары

Оранжереи Ботанического сада в Петербурге вновь закроют из-за аномальной жары.

Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Такое решение связано с тем, что сад заботится о здоровье петербуржцев и гостей города. Так градус постоянно растёт.

Так, жители и гости города не смогут насладиться цветением необычных растений 8 и 9 июля. При этом в эти дни в обычном режиме будут работать парк и Выставка хост.

В предстоящие выходные, 10 и 11 июля, петербуржцы смогут попасть на Тропический оранжерейный маршрут с посещением Водной оранжереи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля. Спасатели советуют горожанам быть на чеку и соблюдать питьевой режим.