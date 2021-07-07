Путин: губернаторы будут не реже раза в год проводить прямые линии

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов хотя бы раз в год напрямую общаться с жителями. Такое поручение Путин дал по итогам прямой линии.

Президент России поручил своей администрации помогать губернаторам технически или консультационно. Организация такого рода мероприятия сложна технически, но выполнима, считает Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Ответственными назначили глав регионов и руководителя администрации президента Антона Вайно. Этот доклад должны представить до конца этого года. Потом губернаторы будут отчитываться об итогах прямых линий каждый год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин 2 июля наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Бориса Эйфмана, который продолжает трудиться в Петербурге.