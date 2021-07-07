Найдено 19 тел: последние подробности о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

За время поисковой операции спасатели обнаружили 19 тел погибших в крушении пассажирского самолета Ан-26 неподалеку от поселке Палана Камчатского края. Выживших в авиакатастрофе, по предварительным данным, нет.

Трагедия произошла во вторник, 6 июля. Пассажирский Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рейс проходил в штатном режиме, но уже заходя на посадку, экипаж перестал выходить на связь, а судно пропало с радаров.

К розыску самолета привлекли наземные группировки спасателей, морские суда в заливе Мелихова и борт Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота. Обломки судна спустя несколько часов обнаружили со стороны береговой линии — Ан-26 не долетел до точки назначения всего пять километров.

По предварительной информации, причиной крушения стали неблагоприятные метеоусловия, хотя экипаж и не докладывал о каких-либо сложностях. Эксперты предполагали, что самолет, скорее всего, упал из-за плохой видимо, заходя на второй круг во время посадки. Их мнение, однако, опроверг командир летного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков. В беседе с ТАСС он подтвердил, что посадка проходила в штатном режиме.

На борту в момент катастрофы находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей. Сейчас найдены тела 19 человек, по сведениям санавиации, выживших нет. Останки жертв крушения будут направлены в Палану для установления личностей.

Соболезнования семьям погибших выразил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он также пообещал, что государство окажет им необходимую поддержку и помощь, а профильные ведомства проведут тщательное расследование причин авиакатастрофы.

Доследственную проверку по факту соблюдения требований безопасности полетов уже инициировала транспортная прокуратура Камчатского края. Следователями Дальневосточного СУ СКР на транспорте заведено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»). Собственную комиссию для разбирательства также сформировала Росавиация, её возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.