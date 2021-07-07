Консула Эстонии в Петербурге объявили персоной нон грата

Консул Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого задержали при попытке получить от гражданина России секретную информацию объявлен в стране персоной нон грата.

Ему нужно покинуть России в течение двух суток. Об этом сообщает МИД РФ.

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Россия заявила решительный протест из-за деятельности по сбору секретных данных, несовместимых со статусом дипломата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ФСБ задержали консула Эстонии. В Северной столице по подозрению в шпионаже задержали консула Эстонии Марта Лятте. Его задержали с поличным при получении от жителя России особо секретных материалов. В ФСБ уверены, что его действия явно враждебные и несовместимые с дипломатией, которой он занимается уже много лет.