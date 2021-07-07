Эксперт назвал особенность индийского штамма коронавируса

Эксперт назвал особенность индийского штамма коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Есть отличительная особенность в течение болезни, отметил инфекционист.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, чем индийский штамм коронавируса отличается от остальных: человек может подумать, что выздоровел, но ему резко становится хуже. Об этом пишет РИА Новости.

Обычно ухудшение самочувствия наблюдается на седьмой-восьмой день после начала болезни. Врачи и сам пациент могут посчитать, что самое страшное позади, но это не так. Тимаков объяснил, что иногда организм не воспринимает индийский штамм коронавируса как опасность, поэтому иммунитет реагирует не совсем вовремя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова подтвердила рост заболеваемости ковидом в Петербурге после Евро-2020.

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