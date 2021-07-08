В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 37,6 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 37 625 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 22 471 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за последние сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Из них повторный укол сделали 5,8 тысяч граждан.