«Тампа» обыграла «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли

«Тампа» обыграла «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли
Матч прошел в Тампе на «Амали-Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Фото: instagram.com/tblightning/

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Кубок Стэнли.

Матч прошел в Тампе на «Амали-Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Росс Колтон. В качестве ассистента выступил Дэвид Савар и Райан Макдона.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 22 броска и оформил шат-аут. Для «Тампы» это третий Кубок Стэнли. Прежде клуб завоевывал трофей в 2004 и 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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