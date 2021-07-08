«Тампа» обыграла «Монреаль» и выиграла Кубок Стэнли

Матч прошел в Тампе на «Амали-Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Фото: instagram.com/tblightning/

Матч прошел в Тампе на «Амали-Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Фото: instagram.com/tblightning/

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Кубок Стэнли.

Матч прошел в Тампе на «Амали-Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Росс Колтон. В качестве ассистента выступил Дэвид Савар и Райан Макдона.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 22 броска и оформил шат-аут. Для «Тампы» это третий Кубок Стэнли. Прежде клуб завоевывал трофей в 2004 и 2020 году.

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