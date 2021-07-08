Двое неизвестных напали с ножом на охранника гипермаркета в Петербурге

В Московском районе Петербурга двое неизвестных попались на краже в магазине и напали на стажера охраны.

Пострадавший получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Инцидент произошел в гипермаркете «Карусель» на улице Кузнецовской, 31.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 50-летний охранник, уроженец Таджикистана, который работает охранником, решил пресечь попытку кражи. Один из злоумышленников схватился за нож и ударил им охранника в живот.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на арендованной KIA. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция задержала 64-летнего местного жителя, напавшего с ножом на мужа своей дочери. Все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова.