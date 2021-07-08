Локомотив снес легковушку на переезде в Орехово. Три человека погибли

В четверг, 8 июля, в Приозерском районе Ленинградской области локомотив снес легковой автомобиль на железнодорожном переезде.

Инцидент произошел в 12.28 на железнодорожном переезде станции Орехово. По предварительной информации, три человека в машине скончались. На место происшествия прибыли экстренные службы.

«В Орехово локомотив на переезде снес легковушку. Во время удара в салоне машины находились три человека, все они скончались. Поезда в сторону Сосново едут с опозданием», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.