Локомотив снес легковушку на переезде в Орехово. Три человека погибли

Локомотив снес легковушку на переезде в Орехово. Три человека погибли
Место происшествия. Фото: vk.com/orekhovo_69

В четверг, 8 июля, в Приозерском районе Ленинградской области локомотив снес легковой автомобиль на железнодорожном переезде.

Инцидент произошел в 12.28 на железнодорожном переезде станции Орехово. По предварительной информации, три человека в машине скончались. На место происшествия прибыли экстренные службы.

«В Орехово локомотив на переезде снес легковушку. Во время удара в салоне машины находились три человека, все они скончались. Поезда в сторону Сосново едут с опозданием», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.

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