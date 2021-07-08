В Швеции после взлета разбился самолет

Самолет с девятью человеками, разбился сразу после взлета в Швеции. Трагедия произошла в городе Эребру.

Лайнер хотели использовать для прыжков с парашютом. Информации о пострадавших нет, скорее всего все погибли. Об этом сообщает Reuters.

Подробности происшествия уточняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швеции вернувшихся из Петербурга болельщиков Евро-2020 посадили на карантин. Среди фанатов выявили не менее двух случаев коронавируса. Шведское управление здравоохранения призвало всех футбольных болельщиков, которые ездили в Петербург на два матча национальной сборной, обследоваться на коронавирус, передает ТАСС. Как сообщает местная газета Dagens Nyheter, уже у двух вернувшихся из России болельщиков подтвердили коронавирус. В связи с этим всех фанатов просят самоизолироваться.