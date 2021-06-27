Болельщиков из Швеции посадили на карантин по возвращении из Петербурга

Болельщиков из Швеции посадили на карантин по возвращении из Петербурга
Всех фанатов просят самоизолироваться на неделю после возвращения на родину. Фото: pixabay

В Швеции вернувшихся из Петербурга болельщиков Евро-2020 посадили на карантин. Среди фанатов выявили не менее двух случаев коронавируса.

Шведское управление здравоохранения призвало всех футбольных болельщиков, которые ездили в Петербург на два матча национальной сборной, обследоваться на коронавирус, передает ТАСС.

Как сообщает местная газета Dagens Nyheter, уже у двух вернувшихся из России болельщиков подтвердили коронавирус. В связи с этим всех фанатов просят самоизолироваться на неделю после возвращения на родину. От рекомендаций ведомства освободили только вакцинированных фанатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург достигло 120.

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