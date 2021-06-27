Болельщиков из Швеции посадили на карантин по возвращении из Петербурга

Всех фанатов просят самоизолироваться на неделю после возвращения на родину. Фото: pixabay

Всех фанатов просят самоизолироваться на неделю после возвращения на родину. Фото: pixabay

В Швеции вернувшихся из Петербурга болельщиков Евро-2020 посадили на карантин. Среди фанатов выявили не менее двух случаев коронавируса.

Шведское управление здравоохранения призвало всех футбольных болельщиков, которые ездили в Петербург на два матча национальной сборной, обследоваться на коронавирус, передает ТАСС.

Как сообщает местная газета Dagens Nyheter, уже у двух вернувшихся из России болельщиков подтвердили коронавирус. В связи с этим всех фанатов просят самоизолироваться на неделю после возвращения на родину. От рекомендаций ведомства освободили только вакцинированных фанатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург достигло 120.