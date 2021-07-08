США испытали боеголовку способной за 20 минут ударить по Москве ракеты

США испытали боеголовку способной за 20 минут ударить по Москве ракеты
Возможно, она изготовлена по технологии LEO использующей взрывчатое вещество PBXN-110.Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели испытания прототипа боеголовки ракеты ARRW.

Испытания прошли на одной авиабазе во Флориде. Так собрали информацию, касающуюся силы взрыва и масштабов разрушений от ракеты. Возможно, она изготовлена по технологии LEO использующей взрывчатое вещество PBXN-110. Об этом сообщает «The Drive».

Эта боеголовка способна за 20 минут ударить по столице России а за полчаса — достичь Китай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что индийская разновидность коронавируса (штамм «дельта») опаснее, чем другие варианты COVID-19. «Она легче передается от человека человеку», — заявил он в эфире телеканала NBC News. В США, по последним данным, зафиксировано 33 715 858 случаев заражения коронавирусом,

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