США испытали боеголовку способной за 20 минут ударить по Москве ракеты

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели испытания прототипа боеголовки ракеты ARRW.

Испытания прошли на одной авиабазе во Флориде. Так собрали информацию, касающуюся силы взрыва и масштабов разрушений от ракеты. Возможно, она изготовлена по технологии LEO использующей взрывчатое вещество PBXN-110. Об этом сообщает «The Drive».

Эта боеголовка способна за 20 минут ударить по столице России а за полчаса — достичь Китай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что индийская разновидность коронавируса (штамм «дельта») опаснее, чем другие варианты COVID-19. «Она легче передается от человека человеку», — заявил он в эфире телеканала NBC News. В США, по последним данным, зафиксировано 33 715 858 случаев заражения коронавирусом,