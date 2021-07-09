В Петербурге от COVID привились более 42 тысяч медработников

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. От новой болезни привились уже более миллиона горожан.

Об этом стало известно в пятницу, 9 июля. За прошедшие сутки первично привились 21 715 человек, вторично — 6 587.

Как сообщили на сайте администрации города, с начала массовой вакцинации привили 1 020 031 горожан. Из них 741 456 полностью завершили цикл вакцинации.

Также известно, что больше всего привили медработников — 42 638 человек, далее идут работники образования — 37 289, сотрудники силовых структур — 27 179, социальные работники — 8 536.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, у которых прошло больше полугода с момента вакцинации, должны получить дополнительную дозу вакцины. Повторная прививка может иметь некоторые особенности.