В Петербурге от COVID привились более 42 тысяч медработников

В Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. От новой болезни привились уже более миллиона горожан.
Об этом стало известно в пятницу, 9 июля. За прошедшие сутки первично привились 21 715 человек, вторично — 6 587.
Как сообщили на сайте администрации города, с начала массовой вакцинации привили 1 020 031 горожан. Из них 741 456 полностью завершили цикл вакцинации.
Также известно, что больше всего привили медработников — 42 638 человек, далее идут работники образования — 37 289, сотрудники силовых структур — 27 179, социальные работники — 8 536.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, у которых прошло больше полугода с момента вакцинации, должны получить дополнительную дозу вакцины. Повторная прививка может иметь некоторые особенности.