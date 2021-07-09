Лось погиб под колесами автомобиля на Мурманском шоссе

На Мурманском шоссе в Ленобласти автомобиль сбил выбежавшего лося. Травмы животного оказались несовместимы с жизнью.

Подробности сообщил «Мегаполис». На опубликованной видеозаписи с видеорегистратора видно, как животное в темноте выбегает на проезжую часть и, испугавшись приближающихся машин, разворачивается, попадая прямо под колеса авто.

В результате ДТП водитель и пассажиры транспортного средства не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном смертельном ДТП с лосем. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил лося в Гатчинском районе и попал в больницу.