Горящий гараж на Малой Балканской тушат десять спасателей

Горящий гараж на Малой Балканской тушат десять спасателей
Спасатели тушат гараж у дома 40 на Малой Балканской улице. Фото: скриншот GoogleMaps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил гараж.

Возгорание случилось сегодня, 9 июля, на улице Малая Балканская, 40. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:40. К месту происшествия оперативно выехали 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, по предварительным данным, горит гараж.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в Елизаветинской больнице. Первые пожарно-спасательные подразделения заметили выход дыма с 1 этажа. При этом, еще до их прибытия была произведена эвакуация 50 человек.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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