2-Муринский проспект отремонтируют до середины августа

2-Муринский проспект отремонтируют до середины августа
2-й Муринский проспект отремонтируют примерно за месяц. Фото: скриншот Гугл.Карты

Работы на объект стартуют в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге 12 июля стартуют ремонтные работы на 2-м Муринском проспекте. Их планируют завершить к середине августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет об участке протяженностью 1,93 километра. Подрядчиком стала АО «ВАД», которой предстоит заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, привести в нормативное состояние бортовые камни, восстановить благоустройство после завершения работ. Власти выделили на ремонт более 157 тысяч рублей.

Автомобилистов предупреждают о прекращении движения транспорта 18 июля по участкам Институтского проспекта, Болотной улицы и улицы Пархоменко, примыкающим ко 2-му Муринскому проспекту. Также движение будет закрыто 24 июля на улице Орбели у 2-го Муринского проспекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ.

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