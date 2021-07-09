В Петербурге усиливают полив дорог из-за аномальной жары

В Петербурге усиливают полив дорог из-за аномальной жары
Уборка улиц в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полив будут производить с интервалом не более шести часов.

Санкт-Петербург пока что не покидает жаркая погода. В связи с этим планируют усилить полив дорог, о чем рассказали сегодня, 9 июля, в пресс-службе комитета по благоустройству.

Известно, что для большего эффекта дорожные предприятия будут использовать вертикальный полив. Это позволит охватить большую территорию, объяснили в ведомстве. Специалисты добавляют, что при температуре выше 25 градусов поливать дороги нужно с интервалом не более шести часов. Благодаря этому удается снизить температуру асфальта, обезопасить ее от повреждений, а также убрать пыль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жара не уйдет из Петербурга до середины июля.

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