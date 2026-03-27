МЧС предупредили жителей Петербурга о возможном загрязнении воздуха

МЧС предупредило жителей Петербурга о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих загрязнению атмосферы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу распространила предупреждение об ухудшении погодных условий в период с 28 по 30 марта. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие загрязнению атмосферы.

Напомним, что НМУ являются краткосрочным сочетанием метеорологических факторов, которые приводят к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Температурные инверсии препятствуют вертикальным перемещениям воздуха и создают застойные зоны. Дымки и туманы также способствуют накоплению органических и неорганических примесей. При устойчивых инверсиях загрязнение нижних слоев атмосферы можно увидеть в виде смога.