Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания пляжей

Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания пляжей
Роспотребнадзор изучал пляжи Петербурга. Фото: pixabay.com

Жителям Петербурга не советуют использовать зоны отдыха, находящиеся на территории города, для купания.

Все те 24 пляжа, расположенных в городе на Неве не подходят для купания, к такому решению пришли специалисты петербургского Роспотребнадзора.

Пресс-служба ведомства пишет, что за минувшую неделю эксперты выбрали 168 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты не оправдали ожидания.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за пять недель в Неве утонул 21 человек.

новости СПб пляжи Роспотребнадзор


 

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