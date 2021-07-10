Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания пляжей

Жителям Петербурга не советуют использовать зоны отдыха, находящиеся на территории города, для купания.

Все те 24 пляжа, расположенных в городе на Неве не подходят для купания, к такому решению пришли специалисты петербургского Роспотребнадзора.

Пресс-служба ведомства пишет, что за минувшую неделю эксперты выбрали 168 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты не оправдали ожидания.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за пять недель в Неве утонул 21 человек.