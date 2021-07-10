Биолог рассказал, сколько россиян болеют дважды COVID-19

Биолог рассказал, сколько россиян болеют дважды COVID-19
Биолог назвал долю повторно заразившихся COVID-19. Фото: pixabay.com

Только проведя полную лабораторную диагностику, возможно понять, заболевал ли человек COVID-19 или нет.

Мнения о том, что многие люди переболели ковидом по несколько раз, не могут быть на 100% правдивыми, заявляет доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Жителям России напомнили, что существует как минимум 15 вирусных инфекций, которые вызывают острые респираторные заболевания. Потому-то нет необходимости любой симптом считать коронавирусом.

«Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: «У меня плохой иммунитет». Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом», — заявил Нетесов в разговоре с РИА Новости.

Доктор биологических наук отметил, что довольно редко пациенты болеют дважды.

Чаще всего это происходит потому, что люди сначала заражаются одним штаммом COVID, а затем другим. Однако, как сообщает биолог, этой случается один раз на 100-200 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог рассказал о борьбе с коронавирусом в России.

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