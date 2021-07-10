В крематории Петербурга из-за высокой смертности не успевают сжигать гробы

Крематорий в Петербурге не справляется с большим количеством заказов. Фото: crematory-spb.ru

Крематорий в Петербурге не справляется с большим количеством заказов. Фото: crematory-spb.ru

По неподтвержденным данным, в очереди на кремацию находятся свыше 600 гробов.

В Петербурге целую неделю несколько сотен гробов стоят в очереди на кремацию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Работники, по словам издания, вынуждены терпеть смрад от процессов разложения. Известно, что пробка в крематории происходит во время аномальной жары в Северной столице.

«Очередь» выстроилась в связи с тем, что в городе фиксируется высокая смертность. С ней не могут совладать силы крематория.

Ритуальные агентства заявляют, что данная процедура популярна из-за своей стоимости. Она гораздо дешевле захоронения на кладбище. К слову места, на петербургских кладбищах заканчиваются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы выстроились в очередь за прививкой в «Охта Молл».