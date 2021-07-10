Мясников объяснил нежелание россиян прививаться

Мясников объяснил нежелание россиян прививаться
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Он считает, что это связано в том числе с отсутствием санитарно-просветительской работы.

Доктор Александр Мясников рассказал, по какой причине в России так много антипрививочников. Своим мнением он поделился в интервью с «Комсомольской правдой».

Эксперт отметил, что довольно долгое время в стране не проводят санитарно-просветительскую работу. Он вспомнил, что антипрививочников активно приглашали на телевидение и давали им слово. Это снисходительное и даже «добродушное» отношение к подобной ситуации повлияло на нежелание россиян делать прививки.

«Мы это взращивали, мы это делали, а теперь мы имеем то, что имеем»,

— сказал Мясников.

Врач считает, что нужно с самого детства объяснять, насколько важны и полезны прививки, чтобы позднее у человека не возникало вопросов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару.

Александр Мясников пандемия прививка


 

Новости партнеров
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приозерском районе в лесу вторые сутки ищут 84-летнюю пенсионерку
В мире коронавирусом заболело уже 186 млн человек
В Мурино достроили две секции проблемного ЖК «Материк»
В аэропорту Пулково в пятницу задержали 12 рейсов
В Новоладожском канале нашли мужчину, утонувшего сутки назад
По делу о гибели 12-летней петербурженки в Турции назначили еще одну экспертизу
В России за сутки коронавирус подхватили более 25 тыс. человек
В Сланцах на стройке с третьего этажа упала школьница