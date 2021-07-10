Мясников объяснил нежелание россиян прививаться

Он считает, что это связано в том числе с отсутствием санитарно-просветительской работы.

Доктор Александр Мясников рассказал, по какой причине в России так много антипрививочников. Своим мнением он поделился в интервью с «Комсомольской правдой».

Эксперт отметил, что довольно долгое время в стране не проводят санитарно-просветительскую работу. Он вспомнил, что антипрививочников активно приглашали на телевидение и давали им слово. Это снисходительное и даже «добродушное» отношение к подобной ситуации повлияло на нежелание россиян делать прививки.

«Мы это взращивали, мы это делали, а теперь мы имеем то, что имеем»,

— сказал Мясников.

Врач считает, что нужно с самого детства объяснять, насколько важны и полезны прививки, чтобы позднее у человека не возникало вопросов.

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