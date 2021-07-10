В Подпорожье мужчина получил пулю в голову в день рождения жены

Женщина уверяет, что погибший был в нормальном настроении и не казался депрессивным.

В Ленинградской области выясняются обстоятельства гибели мужчины, чье тело было обнаружено в квартире в Подпорожье. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел на улице Комсомольской. По предварительным данным, семья отмечала день рождения, после чего именинница отправилась укладывать детей спать. В этот момент она услышала хлопок, после чего обнаружила в одной из комнат бездыханное тело супруга. Он скончался от выстрела в голову. Женщина уверяет, что мужчина был в нормальном настроении и не было заметно, что у него депрессия.

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина пытался поджечь дом и выстрелил в полицейского.