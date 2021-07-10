В Петербурге пенсионер сбежал из туберкулезной больницы

В Петербурге пенсионер сбежал из туберкулезной больницы
Пенсионер ушел в неизвестном направлении. Фото: pixabay.com

Он жил в стационаре пять лет и вдруг пропал.

В Санкт-Петербурге разыскивают 62-летнего пенсионера. Он ушел из туберкулезной больницы несколько дней назад и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает «Фонтанка» сегодня, 10 июля.

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что мужчина ушел из учреждения до ужина. Он, по предварительным данным, проживал в стационаре на протяжении последних пяти лет – непонятно, что стало причиной его ухода.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит отыскать голубоглазого мужчину в очках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали.

новости СПб пенсионер поиск полиция туберкулезная больница


 

Новости партнеров
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пенсионер сбежал из туберкулезной больницы
На Финляндском вокзале толпятся петербуржцы, мечтая уехать за город
Китаец, уехавший из Петербурга из-за пандемии, вернулся и не обнаружил свою ...
В Ленобласти пенсионер по пути на дачу сбил велосипедиста
Из Новоладожского канала достали тело 53-летнего мужчины
В Парголово из-за жалоб на вонь нашли труп
Жителей Ленобласти предупредили о грозах
В Петербурге женщина заперла кошку на балконе без еды и воды из-за криков