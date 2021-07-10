В Петербурге пенсионер сбежал из туберкулезной больницы

Он жил в стационаре пять лет и вдруг пропал.

В Санкт-Петербурге разыскивают 62-летнего пенсионера. Он ушел из туберкулезной больницы несколько дней назад и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает «Фонтанка» сегодня, 10 июля.

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что мужчина ушел из учреждения до ужина. Он, по предварительным данным, проживал в стационаре на протяжении последних пяти лет – непонятно, что стало причиной его ухода.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит отыскать голубоглазого мужчину в очках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине двое молодых людей спрыгнули с водозабора и пропали.