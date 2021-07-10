Петербуржец забил тревогу из-за ввода половины ампулы с вакциной от ковида

В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Фото: pixabay

В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Фото: pixabay

Мужчина заявил, что ему не смогли объяснить, почему так происходит.

В Санкт-Петербурге мужчина обратил внимание на то, что ему ввели только половину ампулы с вакциной от коронавируса. С такой претензией он обратился к журналистам «Фонтанки».

Мужчина отметил, что делал прививку в поликлинике № 60 в Шушарах. Сидя в очереди, он заметил, что ампулу выдают только через одного. Медперсонал не смог объяснить, по какой причине одну ампулу используют сразу для двух людей. Петербуржец решил, что получил недостаточное количество препарата.

Тем временем в комитете по здравоохранению объяснили, что в одной ампуле есть две дозы, которые рассчитаны на двух человек. Также есть ампулы, в которых пять доз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19.